Matexpo klaar om 40.000 bezoekers te ontvangen

Matexpo in Kortrijk gaat vandaag van start. Dat is een tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor bouwmateriaal, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 september.

Als derde grootste vakbeurs in Europa ontvangt Matexpo meer dan 40.000 bezoekers.

In Xpo in Kortrijk is 135.000 vierkante meter voorzien voor 350 standhouders. Organisator Gregory Olszewski reageert opgelucht, de tweejaarlijkse beurs heeft geen editie moeten overslaan.