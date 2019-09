Bouw- en machinebeurs Matexpo in Kortrijk heeft iets minder bezoekers gelokt dan de voorbije editie. Maar, zegt de organisatie: de kwaliteit was nog nooit zo hoog.

Matexpo kreeg zo'n 39.800 bezoekers over de vloer. Tegenover de vorige editie van 2017 is dat een lichte daling. Maar de kwaliteit was wel hoog. Concreet: er bleek dit jaar opvallend meer concrete interesse in machines en er was meer directe verkoop.

Matexpo is een tweejaarlijkse beurs, de volgende editie is in september 2021.

