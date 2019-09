Masterplan Koksijde: nieuwe bib en wonen op luchtmachtbasis

Er staat dus heel wat op stapel in Koksijde. Op enkele ontmoetingsavonden stelt de kustgemeente het Masterplan 2020-2025 aan de inwoners voor.

De Zeedijk, het kerkplein, het Casino en de ondergrondse parking worden vernieuwd in het ambitieuze Masterplan 2020-2025 van Koksijde. Het toerismekantoor verhuist naar de overkant van de straat. En Koksijde bouwt een nieuwe bibliotheek op het Marktplein. Burgemeester Marc Vanden Bussche: "We hebben al een architect in gedachten, Max Dudler, die de universiteitsbibliotheek in Berlijn gebouwd heeft. We zouden hem graag hier krijgen om een bibliotheek te maken volgens het nieuw concept, waar jongeren ook kunnen studeren en mensen na de werkuren binnen kunnen."

(lees verder onder de foto)

Het plein voor de kerk in Oostduinkerke wordt heraangelegd. "Aan de ene kant groene ruimtes en aan de andere kant een mooie ingekapselde parking." Ook de aanpalende Leopold II-laan wordt helemaal vernieuwd.

Luchtmachtbasis kopen

Belangrijk in het Masterplan is het betaalbaar wonen. Koksijde wil in 2023 de luchtmachtbasis aankopen. Burgemeester Marc Vanden Bussche: "En dat zal ons de mogelijkheid geven om onze werkplaatsen te verhuizen, om daar bijkomende bouwgrond te creëren."

En bij de woonprojecten zal voorrang gegeven worden aan Koksijdenaars bij het kopen of huren van een woning.

Het Masterplan moet ook de lokale ondernemers ondersteunen, maar verscheidene handelaars blijven toch op hun honger zitten. Sander Loones (N-VA-oppositie): "We hebben nu een dienst lokale economie met 1 ambtenaar. Dat zouden er een stuk meer moeten zijn."

Koksijde wil ook een gerestaureerde paardenmolen uit 1904 aankopen en het historisch Japans Paviljoen opnieuw creëren.