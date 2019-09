Master Lynn Van Royen schittert op de dijk

Naar jaarlijkse traditie was het bij de opening van het Filmfestival in Oostende ook dit jaar weer tijd voor de sterlegging op de dijk van Oostende. Als Master van het Filmfestival van Oostende kreeg Lynn Van Royen haar eigen ster.

Dit jaar zijn alle schijnwerpers op het Filmfestival van Oostende op "sterke vrouwen" gericht. Bezieler en Master van het festival Lynn Van Royen trekt het thema dan ook met veel plezier. Ze wil de "leading ladies" binnen de filmwereld echt op het voorplan zetten, want dat gebeurt volgens de actrice nog veel te weinig.

Naar jaarlijkse traditie mocht de Master van het festival ook een eigen ster onthullen, en dat deed Lynn Van Royen met de nodige trots. Ook de cast van de openingsfilm "The Best of Dorien B.", met onder andere Kim Snauwaert, Katelijne Verbeke, Jelle De Beule en Dirk Van Dijck in de hoofdrollen, ook een ster onthullen.