Massale vissterfte op Kanaal Ieper-IJzer: groen door eendenkroos

In Ieper kleurt het kanaal Ieper-IJzer opnieuw groen door de massale aangroei van eendenkroos. Heel wat vissen zijn gestorven en bootvaarders mijden de plaats omdat hun vaartuig vast komt te zitten. Het eendenkroos wordt met een bouwkraan uit het kanaal geschept.

Het fenomeen komt elk jaar terug. De Stad Ieper heeft de Vlaamse Waterweg in gebreke gesteld en eist een definitieve oplossing.

Zuurstoftekort

“Sedert enkele jaren kampt het kanaal Ieper-IJzer met een probleem van agressieve eendenkroosbloei”, zegt de woordvoerder van de Stad Ieper.

“Dit plantje bedekt in een mum van tijd het gehele wateroppervlak. Het veroorzaakt problemen voor de vaartuigen, maar heeft ook een ongunstig effect op de waterkwaliteit. De zuurstofwaarden dalen tot het nulpunt waardoor alle waterleven sterft. Ook de dikke sliblaag in de Ieperse jachthaven, in combinatie met de aanhoudende droogte en verhoogde watertemperatuur, zorgt voor een totaal gebrek aan zuurstof.”

Extra maatregelen

De stad Ieper en ook de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos zijn reeds ruime tijd vragende partij om de Vlaamse Waterweg, beheerder van het kanaal, extra maatregelen te doen nemen. Hierover was al meermaals overleg.

“Wat al even gevreesd werd, bleek op 1 augustus helaas de waarheid te worden: tussen het eendenkroos was een aanzienlijke vissterfte. In combinatie met de hoge temperatuur zorgt dit voor een onaangename geur”, zegt de Stad Ieper.

De Vlaamse Waterweg ruimde enkele weken terug wel een deel kroos op maar, dit was onvoldoende om de aangroei van het kroos in te dijken. De stad drong vanaf midden juli aan om dit zo spoedig mogelijk opnieuw uit te voeren op het bovenpand van het kanaal. Pas na het signaleren van de vissterfte kreeg de stad de bevestiging dat het ruimen spoedig zou aangevat worden.

Massale vissterfte: “Dood kanaal”

“De provinciale visserijcommissie zette de voorbije jaren vis uit in het kanaal en plaatste beschermende netten tegen aalscholverpredatie”, zegt de woordvoerder van Stad Ieper.

“De hengelaars zien nu met lede ogen hoe deze inspanningen een maat voor niets blijken te zijn. Het eens zo mooie hengelwater is nu een dode kanaal. De stad heeft dan ook begrip voor het ongenoegen dat onder de hengelaars leeft. Net zoals er veel begrip is voor de ongelukkige bootvaarders die vastlopen in het dikke pak eendenkroos, voor de toeristen die de Ieperse haven hierdoor niet meer willen aandoen, voor de verhuurders van logies die hun klanten vroegtijdig zien vertrekken en voor de misnoegde omwonenden die uitkijken op de groene smurrie en met de geuroverlast zitten.”

Beluchters niet voldoende

De stad zelf plaatste net zoals de vorige jaren preventief enkele beluchters in het kanaal. Dit zorgt plaatselijk voor een kwaliteitsverbetering maar, is uiteraard slechts een druppel op een hete plaat. De VMM volgt sedert het voorjaar 2022 met multiparametersondes de waterkwaliteit op de voet op.

De zuurstofwaarden blijven zeer laag en gaven reeds een signaal dat verdere actie noodzakelijk was.

“Graag dringend slib baggeren”

“Gezien dit onvoldoende en laattijdig gebeurde, heeft de stad beslist om de Vlaamse Waterweg in gebreke te stellen”, zegt Stad Ieper.

“Hoewel de stad beseft dat een oplossing niet eenvoudig is en dat de huidige weersomstandigheden de problematiek in de hand werken, meent de stad dat de eerder gemaakte afspraken niet of onvoldoende worden nageleefd.

We verzoeken om tot een versnelde aanpak over te gaan. Concreet betekent dit dat de Vlaamse Waterweg het ruimen van de sliblaag binnen een zo kort mogelijke termijn dient uit te voeren en dat de aanpak van het eendenkroos versneld en proactief dient te gebeuren”.

