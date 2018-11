De vissen lagen dood op het wateroppervlak aan het jaagpad. Wellicht stierven ze door een lozing, want in de buurt ligt een afvoerbuis. Er is geen zichtbare vervuiling of geurhinder, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij. Rond de dode vissen is een dam aangelegd. De waterwegbeheerder zal de dode vissen opruimen en de milieupolitie heeft een pv opgesteld. De vissterfte dateert al van dit weekend. Nergens anders op de waterloop zijn dode vissen aangetroffen.