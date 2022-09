Massaal tanken over de grens zorgt voor lange wachtrijen

"Accijnzen verder verlagen"

Belgische pomphouders vrezen "tanktoerisme" in hun nadeel. "Het prijsverschil met België wordt dermate groot dat we vrezen voor de concurrentiepositie van onze tankstations in de grensstreek", zegt Johan Mattart van de federatie van brandstofhandelaars Brafco.

Hij roept de Belgische overheid op om de accijnzen verder te verlagen. De federale regering past momenteel al een korting van 17,5 eurocent toe op benzine en diesel aan de pomp. Volgens Mattart staat Europese regelgeving nog een verdere verlaging toe, zodat het verschil met Frankrijk en ook Duitsland kleiner zou worden. "Het is straf dat tanktoerisme ontstaat in een eengemaakt Europa. Dat is niet gezond voor de markt", aldus Mattart.