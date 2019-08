Marvin Vanluchene stap dichter bij zilveren WK-medaille

Vanluchene en zijn bijrijder van den Bogaart werden in de manches een keer tweede en een keer vierde, wat resulteerde in een derde plaats overall. Huidige WK-leiders Bax en Stupelis wonnen beide manches in Zwitserland en lijken nu definitief op de wereldtitel af te stevenen. In de strijd om plaats 2 in het WK gaven Vanluchene en van den Bogaart slechts twee punten toe op de Nederlander Koen Hermans. Een andere West-Vlaming, Arne Dierckens wist in de eerste manche in Zwitserland de kopstart te pakken, maar kwam vroeg in de race al ten val. Voor de tweede heat kreeg de Tieltenaar startverbod van de wedstrijddokter.

Komende zondag kan een cruciale race worden in dit Belgisch-Nederlandse duel om WK-zilver. Dan wordt de GP van België gereden, in Gooik.

