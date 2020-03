Marva krijgt geboorteplaat in De Haan

Marva werd geboren in Vlissegem, een deelgemeente van De Haan. Ze bracht haar jeugd door in Blankenberge. Toen ze 20 was bracht ze haar debutsingle ‘Geef mij nog een kans’ uit. In de jaren ’60 en 70 scoorde ze verschillende hits waaronder ‘Een eiland in groen en blauw’, ‘fiesta’ en ‘Oempalapapero’.

In 1980 nam Marva afscheid van het podium met het nummer ‘Herinneringen’. Hierna begon ze een nieuw leven als winkelierster in Blankenberge en Oostende. In 2008 werd Marva naar aanleiding van haar 65ste verjaardag gehuldigd in De Haan. In 2015 volgde een huldiging in het Casino Kursaal van Oostende.