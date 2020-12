Martine Tanghe bedankt voor ereburgerschap Kortrijk

Martine Tanghe is geboren in Bellem in Oost-Vlaanderen, maar sinds haar derde woonde ze haar hele jeugd in Bissegem bij Kortrijk. In het middelbaar studeerde ze Grieks-Latijn aan het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk.

Gemeenteraadslid Nawal Maghroud van sp.a in Kortrijk had geopperd om het nieuwsanker na haar pensioen tot ereburger van de stad te benoemen. “Martine Tanghe, geliefd door velen en een vaste waarde op onze TV. Als journaliste kwam ze terecht in een mannenwereld en heeft ze zich ontplooid tot een waar fenomeen in Vlaanderen. Martine staat gekend als een sterke madam, gepassioneerd door de Nederlandse taal en met roots in Bissegem, Kortrijk. Om die reden wil ik in de volgende gemeenteraad voorstellen om Martine Tanghe ereburger te maken van onze stad.”

Maar Tanghe wordt dus geen ereburger:ze bedankt zelf voor de eer.