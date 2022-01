Marsepeinmeester wordt ereburger van Bredene

Anthony Lams is ereburger van Bredene. Hij maakt kunstwerkjes in marsepein en geeft wereldwijd demonstraties. Ons koningspaar kreeg al één van zijn creaties maar ook zanger Ed Sheeran en de emir van Dubai kennen Anthony intussen.

De marsepeinmeester is een perfecte ambassadeur voor de gemeente en daarom krijgt hij nu de titel van ereburger. Alain Lynneel, schepen lokale economie Bredene: "Anthony gaat overal in de wereld modelleren en tentoonstellen. In Duitsland, Italië, noem het op, Dubai. Overal waar hij komt vragen ze van waar hij komt. Van België, ik ben van Bredene, Bredene wordt zo overal in de kijker gezet."

Anthony Lams: "Je bent soms meer bemind in het buitenland dan in het binnenland. Als ik de wereld rondga, word ik vaak aangesproken door journalisten. In België is dat van 'marsepein, marsepein', omdat we een chocoladeland zijn. En daardoor was ik wel een beetje van mijn melk. Het was iets heel speciaals. Nooit gedacht dat ik ereburger zou worden." (lees verder onder de foto)

"Sommigen eten het nooit op"

Anthony volgde een opleiding in Ter Groene Poorte in Brugge, de smaak voor marsepein kreeg hij figuurlijk te pakken in Duitsland, het mekka van de marsepein. Ondertussen staan ze in Japan in de rij om hem aan het werk te zien. Ook de emir van Dubai nodigde hem uit en zangeres Gloria Gaynor kwam op bezoek. "Die mensen hebben alles, maar dat hebben ze nog nooit gezien. Dat is juist het leuke aan marsepein. Ze verwachten hun daar niet aan. Een cadeau uit marsepein. Amandelen, water en suiker. Dat is het enigste wat er in zit. En dan boetseren."

Elk jaar gaat hier 30.000 kilo figuurtjes in marsepein de deur uit. Het merendeel gaat naar klanten in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. "We hebben al gemerkt dat er drie soorten klanten zijn. De eerste groep eten het binnen het half uur op. De tweede laten het een maand staan en eten het dan op. De derde laten het eeuwig staan."

Benieuwd tot welke categorie Ed Sheeran behoort.