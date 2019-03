Mars tegen seksisme in Kortrijk

In verschillende landen kwamen de voorbije jaren al honderdduizenden mensen op straat tegen seksisme en onderdrukking. Dat was vrijdag ook het geval op Internationale Vrouwendag.

In Kortrijk was de opkomst minder met amper een veertigtal betogers. "Maar Campagne Rosa moet in West-Vlaanderen nog van de grond komen. We wilden toch per se hier aanwezig zijn om ons te verzetten tegen seksisme en alle soorten van discriminatie", aldus Anna Vanlede van Campagne Rosa.

Tot een echte mars kwam het niet door de geringe opkomst, maar er werden wel speeches gegeven en de microfoon stond open voor iedereen die iets kwijt wou.