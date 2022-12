Marokkanen vieren feest in Kortrijk, geen rellen

Marokkaanse supporters vieren in Kortrijk uitbundig dat hun land zich voor de eerste keer ooit heeft geplaatst voor een halve finale van het WK-voetbal. Het stationsplein is grotendeels afgezet.

Getoeter, gejuich en een hoop Marokkaanse supporters rond de stationsbuurt in Kortrijk. Dat is het teken van een historische avond. Marokko schrijft op het WK-voetbal in Qatar geschiedenis en plaatst zich als eerste Afrikaanse land ooit in de halve finale.

Een rake kopbal van En-Nesyri was genoeg om Portugal met een ontroostbare Christiano Ronaldo uit het WK te knikkeren. De politie in Kortrijk is alert en er is een verhoogde waakzaamheid. Een deel rond het stationsplein is afgezet uit voorzorg. Er was op voorhand opgeroepen vanuit de Marokkaanse gemeenschap om een mensenketting te vormen, om rellen te voorkomen.