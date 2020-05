Grote ontgoocheling bij de marktkramers. Zij begrijpen niet dat de wekelijkse markten in steden en gemeenten nog niet kunnen, terwijl de winkels maandag wel mogen openen.

Heel wat marktcomités hadden nochtans al plannen om alles veilig te laten verlopen. In Ieper bijvoorbeeld zou de markt op een andere locatie plaatsvinden om de social distancing te garanderen. Nu klinkt het enkel dat de markten ten vroegste op 18 mei terug kunnen. Waar weinig winkels zijn zoals in Lissewege of Wakken bijvoorbeeld konden markten trouwens wel al.