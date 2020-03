Vanmorgen konden marktkramers dus voor het laatst, tot en met 5 april alvast, hun waren uitstallen. Ze tonen begrip maar vragen zich toch af waarom voedingswinkels mogen open blijven, en markten in de buitenlucht moeten sluiten. Er waren vandaag nog markten in Wevelgem, Kuurne en ook in Veurne.