Marktkramers krijgen opnieuw een koude fonteindouche

Burgemeester Alain Top is boos en verontwaardigd: “Het is niet te begrijpen dat we, amper vier maanden na de eerste keer, opnieuw geconfronteerd worden met een fontein die water spuit op een verkeerd moment. En opnieuw ligt de fout bij de firma Aquafontal. Vanuit onze diensten werd een aanpassing van het programma gevraagd zodat de fontein niet werkt tijdens de filmvoorstellingen op de markt (Cinémarkt) deze week. Die aanpassing werd doorgevoerd, maar blijkbaar hebben ze daarbij ook andere instellingen gewijzigd.”

“Ondanks de afspraken met Aquafontal worden we nu, tot mijn grote ergernis, opnieuw geconfronteerd met een menselijke fout met vervelende gevolgen voor de marktkramers. Dat is uiteraard heel jammer en in mijn ogen niet goed te praten. Om te vermijden dat we binnen afzienbare tijd opnieuw eenzelfde voorval hebben, liet ik de fontein stilliggen totdat onze eigen diensten de sturing van de fontein zelf kunnen beheren. Die sturing zit nu nog steeds bij Aquafontal. De beloofde noodstop, die we vroegen naar aanleiding van het vorige voorval, hebben we trouwens ook nog niet gekregen waardoor we deze morgen niet onmiddellijk konden ingrijpen. Een hartig woordje met de mensen van Aquafontal dringt zich op.”

