Marktkramer sleept Blankenberge voor de rechtbank

Hij is het niet eens met de standgelden die het stadsbestuur aanrekent in een coronajaar. De man kon op meer dan de helft van de markten niet aanwezig zijn. Toch krijgt hij slechts een kleine korting op z’n jaarabonnement van 4.200 euro. "Wij hebben dus een korting van 14 procent gekregen. Op voorwaarde dat de standgelden volledig betaald werden. En dat ondanks dat we 65 procent van de markten niet konden staan", zegt hij. "Bij mij komt dat erop neer op ik iets meer dan 1800 euro moet betalen voor markten die ik niet heb kunnen doen".

Stadsbestuur wacht af

De stad voert onder meer een beurtrol in voor marktkramers om voldoende afstand te bewaren. Ook de opkomst is stukken kleiner dan andere jaren. En met de premies alleen komen de marktkramers er niet. Vanderwee stapt nu naar de rechtbank en lanceert een petitie. Hij wil dat hij en z’n collega’s enkel moeten betalen voor de markten waarop ze konden staan. Een veertigtal marktkramers hebben zich al geëngageerd om z’n klacht financieel te steunen. Het stadsbestuur wil voorlopig niet reageren voor onze camera. Het zegt dat het altijd in dialoog gaat met de sector en wil nu eerst de precieze eis van de man afwachten