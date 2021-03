Marktkramer krijgt letterlijk een koude douche

Maar voor een marktkraamster die er haar kledij aan de man wou brengen, viel de ochtend wel letterlijk in het water. Want toen zij haar kraam had opgesteld, floepten de fonteinen op het marktplein opeens aan.

De marktkraamsterer zal fel gevloekt hebben, want natte kledij verkopen is niet meteen winstgevend, vermoeden we. In elk geval gaat het stadsbestuur ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

Vergissing van onderaannemer

De schepen van openbare werken Tijs Naert laat intussen weten dat het om een vergissing gaat van een onderaannemer. De fontein werd gisteren gekoppeld aan de afstandbediening, maar de programmeur had vergeten om de zekeringen van de pompen af te leggen. Daardoor bleven ze de klokinstellingen volgen.

Sam Storme van Aquafontal: “We nemen deze menselijke fout volledig op ons en verontschuldigen ons dan ook tegenover de marktkramers en -bezoekers die schade leden, maar ook tegenover het stadsbestuur: we hadden liever de primeur van de fontein aan hen gegund.”

Ook het stadsbestuur zit met het voorval verveeld. Schepen van stadsvernieuwing Tijs Naert: "Ik heb ondertussen begrepen dat de verzekering van de onderaannemer de schadelijders ondertussen al persoonlijk contacteerde. Ondertussen maakten we heel duidelijke afspraken met de onderaannemer om gelijkaardige voorvallen in de toekomst te vermijden en hopen we dat de fontein enkel nog haar werk doet wanneer het moet.”

"Ik dacht nog: het is te hopen dat dit nooit in gang schiet"

Marianne Françoise is 47 jaar marktkraamster en maakte dit nog nooit mee. 'De eerste rij kledij is allemaal nat', zegt ze. 'Gelukkig spoot het water niet in het midden van mijn kraam. Dat zou een ramp zijn geweest.'

'Iedereen was erg geschrokken. Weet je? De eerste keer dat ik hier stond, dan dacht ik nog: het is te hopen dat die fonteinen nooit in gang schieten. En zie: het is al van dat!'