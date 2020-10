De markt van Waregem wordt voor een deel verkeersvrij. Dat staat in een nieuw mobiliteitsplan dat de gemeenteraad is goedgekeurd.

Al jaren is er politiek getouwtrek tussen oppositie en meerderheid over een verkeersvrije markt. Nu is er dus een oplossing.

Betere doorstroming verkeer

Ook enkele straten in het centrum worden eenrichtingsverkeer. Het nieuwe mobiliteitsplan moet de doorstroming van het verkeer in Waregem beter maken en het centrum fietsvriendelijker.

De oppositie noemt het plan "een gemiste kans".