Markt van privé- en zakenvluchten trekt weer aan

Ward Bonduel, CEO Luxaviation: “Sinds corona is uitgebarsten zijn die lange vluchten niet meer mogelijk en staan die toestellen aan de grond. Terwijl we bij onze kleine toestellen voor binnen Europa hebben vastgesteld dat er meer activiteit was. Het is dus onze kleine vloot die ons heeft rechtgehouden en ervoor zorgde dat we de coronaperiode zijn doorgekomen.”

De vraag naar meer zakenvluchten vertaalt zich ook in meer vliegtuigen. Bij Luxaviation zijn intussen twee van vijf nieuwe toestellen geleverd. “De KingAir heeft zes plaatsen en hij kan ook landen op kleinere luchthavens. Klanten kopen dit toestel samen, verdeeld volgens de vliegtijd die ze denken te gaan maken. Een populaire formule, want zo zijn er intussen al vijf KingAirs verkocht.”

Bij Luxaviation hopen ze dat Amerika en Azië snel hun grenzen weer openen, want dat zijn belangrijke bestemmingen van zakenvluchten.