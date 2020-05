Marketingstrateeg geeft winkeliers tips

De Kortrijkse marketingstrateeg Kurt Ostyn is door de stad Roeselare gevraagd om volgende week bij de handelaars langs te gaan met tips hoe ze dat het best doen. “Belangrijk is om vooraf al te gaan communiceren met de klanten, ook via de sociale media. Het is een kleine moeite om met je smartphone eens door je eigen winkel te stappen en te wijzen op de plaats waar mensen moeten binnenkomen en terug buitengaan, waar de mondmaskertjes liggen, waar de handschoenen liggen."

Sommige winkels verwelkomen de klanten ook met een drankje. “Nu de horeca nog niet open mag is een drankje een goed idee, net als een toilet.”

Volgens Kurt heeft de crisis ook dingen duidelijk gemaakt. “Ik denk dat het vandaag voor heel wat kleine zaken duidelijk is geworden dat die online aanwezigheid belangrijk is. En dat betekent niet altijd een webshop, maar blijven communiceren met je klanten, zaken in de kijker kunnen stellen, ook al is uw winkel gesloten , op afspraak gaan werken, dat is belangrijk.”