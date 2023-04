Guy Vervaeke, voormalig voorzitter van de Belgische basketballiga, is vrijdag op 71-jarige leeftijd overleden. Hij was een bekend bekend persoon in de basketbalwereld.

Guy Vervaeke was onder meer speler, trainer en voorzitter van Power Wevelgem. Hij leidde de Belgische basketballiga van 2003 tot 2010. Vervaeke was ook bestuurder en spilfiguur bij de Koninklijke Belgische Basketbalbond. Tussen 2017 en 2022 was hij bestuurslid van de BNXT League en Basketbal Vlaanderen.

In de nacht van donderdag op vrijdag overleed Guy Vervaeke in Kortrijk. Hij was al een tijdje ziek, toch komt zijn overlijden onverwachts. De man was een bekend figuur in de basketmiddens.