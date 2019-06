Maritiem reddingscentrum speelt hoofdrol in EU-campagne

Het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) in Oostende speelt de hoofdrol in een Europese campagne over het Galileo satellietsysteem.

“Held uit jouw Buurt” zet de verschillende Europese diensten in de kijker die zorgen voor de veiligheid van de Europese burger. Het MRCC is geselecteerd voor zijn ervaring met reddingsoperaties via Galileo-satellieten.

Inspiratie vanuit de realiteit

Een zeiler is een in nood. Dat is het scenario van het filmpje. De zeiler bevindt zich redelijk ver van de kust en redt het niet alleen aan boord. Hij roept dringende hulp in via het Galileo satellietsysteem. Dit filmpje is geïnspireerd op echte feiten voor de Portugese kust twee jaar geleden. Satellieten pikten het signaal van het noodbaken van een Belgische zeiler op en dat kwam bij het MRCC terecht. Ook de Caiman-reddingshelikopter uit Koksijde speelt een prominente rol in het filmpje.

Ook in de bergen

De nauwkeurigheid en van de locatie en de ontvangst van het noodbaken zijn een grote troef van het systeem. Iedereen kan zo’n baken kopen om een reddingsignaal uit te sturen. Galileo wijst je de weg maar redt je ook uit de nood.

'Wij ontvangen signalen die verbonden zijn aan een vaartuig maar je kan ook een persoonlijk baken kopen om in de bergen op je lichaam te dragen', zegt Dries Boodts van het MRCC. 'Je zal dan niet door ons geholpen worden maar door de reddingsdiensten van de regio daar ter plaatse. Een persoonlijk noodbaken kan je al kopen tussen de 200 en 300 euro.'

BEKIJK HIER HET FILMPJE: