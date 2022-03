"Marioepol misschien erger dan slag bij Ieper": Oekraïense president Zelenski

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft vanmiddag in zijn toespraak voor het Belgische parlement verwezen naar de Slag bij Ieper uit de Eerste Wereldoorlog. Hij noemde de situatie in Marioepol "misschien erger dan de slag bij Ieper".

"Duizenden burgers zijn om het leven gekomen in Marioepol. Er is gewoon niks meer, geen water, geen eten, geen geneesmiddelen. Er is geen leven meer, niks wat essentieel is om te overleven."

Hij vergeleek de situatie in Marioepol met de slag bij Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog. "Wat in Marieopol gebeurt, is misschien zelfs nog erger", zei Zelenski.

(lees verder onder de foto)

Slag bij Ieper tijdens WOI

De Slag bij Ieper staat bekend als één van de grootste veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk gaat om het om vier veldslagen. Bij de tweede slag is voor het eerst gifgas gebruikt.

De derde slag (12 oktober 1917) was de ergste: bij Passendale stierven honderdduizenden soldaten.

