Mario Vercouillie uit Diksmuide vermist

Nadat Mario Vercouillie gisterenavond niet thuis gekomen was, sloegen zijn kinderen alarm. De recherche van politiezone Polder zette daarop een zoekactie in gang. Ook de helikopter van de federale politie werd ingeschakeld, maar de zoektocht leverde vooralsnog geen resultaat op.

Opsporingsbericht

Op vraag van het Parket van West-Vlaanderen verspreidt politiezone Polder deze voormiddag het opsporingsbericht van Mario Vercouillie. Mario werd het laatst gezien op vrijdag 31 juli 2020 om 10.41 uur en is niet in het bezit van zijn identiteitskaart of gsm. Mario is tussen 1,70 en 1,75 meter groot, corpulent gebouwd, heeft blauw/grijze ogen en spreekt met West-Vlaams accent. De man heeft ook een tattoo van een anker op de pols.

Tips op het nummer 112

Wie Mario nog gezien, gehoord of gesproken na 31 juli 2020 om 10.41 uur of weet waar Mario, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via het nummer 112.