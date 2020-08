De 57-jarige Mario Vercouillie uit Esen bij Diksmuide is in goede gezondheid teruggevonden. De man werd intussen herenigd met zijn familie.

Nadat Mario Vercouillie gisterenavond niet thuis gekomen was, sloegen zijn kinderen alarm. De recherche van politiezone Polder zette daarop een zoekactie in gang. Ook de helikopter van de federale politie werd ingeschakeld. Intussen is Mario in goede gezondheid in Kaaskerke teruggevonden. Dat bevestigt de politie van zone Polder.