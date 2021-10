Marinebasis Zeebrugge zet in op technolgie

De marinebasis in Zeebrugge zette de deuren open voor een weekend vol technologie. De tweedaagse kadert in de Open Bedrijvendag. Met demonstraties van de nieuwste technologieën binnen de zeevaart en demonstraties met drones en games mikt het leger vooral op de jeugd.

Wie verzot is op games en houdt van de nieuwste technische uitdaging, moet zeker de tweedaagse bij de marine bezoeken. Ze hebben in Zeebrugge een dorp gebouwd waar je alle registers kan opentrekken, zoals de Belgian Navy Dronerace. Daarnaast is er ook een spectaculair dronedorp, want een moderne strijdkracht kan niet meer zonder de inzet van drones.

Interesse opwekken voor de marine

Tegen 2030 wordt de hele vloot vernieuwd. De komst van de nieuwe schepen vraagt ook goed opgeleide krachten die met de nieuwste technologie kunnen omgaan. Daarom wil de marine interesse opwekken bij de jongeren met dit weekend. Het is hoog tijd om de bakens te verzetten. Dat blijkt dit weekend nog maar eens. Ons vlaggenschip de fregat Leopold I mag bijvoorbeeld niet deelnemen aan de NAVO-oefeningen.

De marine is nu met 1.400 soldaten. Dat is het kleinste component van ons leger. Tegen 2030 wordt gemikt op 2.340 om op volledige sterkte te zijn.