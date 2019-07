Marina Wally heeft een droom in vervulling zien gaan. Op 62-jarige leeftijd is de dochter van Eddy Wally uit een ‘vliegmachien’ gesprongen.

62 is de leeftijd waarop ook vaderlief de daad bij het woord voegde bij het zingen van zijn hit "ik spring uit een vliegmachien" en voor het eerst een parachutesprong deed in zijn leven.

Het initiatief kwam van Kamping Kitsch Club, die Marina sinds enkele jaren als vaste artieste boekt op zijn events. De duosprong vond plaats om 16u30 in de dropzone in Moorsele. Marina was compleet verrast.