Marien station van VLIZ in Oostende breidt uit

In Oostende is de eerste steen gelegd voor de uitbreiding van het marien station van het VLIZ, het Vlaams Instituut voor de Zee.

Het VLIZ wil er onder andere een nieuwe mariene roboticaloods, verschillende laboratoria en kantoorruimtes bouwen met respect voor de rijke geschiedenis van de site. Zo wordt de aanwezige bunker uit WOII ingericht als een bio-databank en een digitale belevingsruimte. En het oude droogdok krijgt een plaats in het ‘Scandinavische’ design van de site. De kostprijs bedraagt vier miljoen euro.

Wetenschapshub en zeewaterleiding

Het Marien Station Oostende (MSO) op de oosteroever van de kuststad is in volle ontwikkeling. Met zijn multifunctionele laboratoria, opslagplaats voor wetenschappelijk materiaal en ruimte voor publieksactiviteiten vormt het voor alle Vlaamse wetenschappers nu reeds een hub aan zee. Ter gelegenheid van die uitbreiding werd ook een zeewaterleiding officieel in gebruik genomen. Het was Vlaams minister Crevits die de leiding opende die het station van vers zeewater zal voorzien. De constructie van de zeewaterleiding en het bijhorende pompstation was een technisch huzarenstukje. De leiding voert zeewater vanaf de laagwaterlijn van het strand op de Oostendse Oosteroever naar de site van het MSO.