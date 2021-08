Marieke doet gooi naar record kustzwemmen

Dat wil de sportcoach doen in 18 uur tijd, terwijl het record momenteel op 23 uur, 19 minuten en 58 seconden staat. Mariekes recordpoging stond oorspronkelijk gepland op maandag maar door de slechte weersomstandigheden werd die poging uitgesteld. De vrouw zwemt in totaal zo'n 67 kilometer. De tocht leidt haar langs de volledige Belgische kust tot in Knokke-Heist. Daar zou ze om 23.40 uur moeten aankomen om de recordpoging te doen slagen. Al spelen de weersomstandigheden een grote rol. "Maandag was het niet mogelijk om te starten maar ook woensdag zijn de omstandigheden niet helemaal ideaal. Bij de start van mijn tocht zullen er nog vrij grote golven zijn tot 90 centimeter. Ook de wind zit eerst niet zo goed. Rond de middag draait de wind en zouden de omstandigheden beter moeten worden", aldus Marieke.

Iets na tien uur vanochtend lag de sportvrouw al een halfuur voor op schema. In twee uur tijd zwom ze net geen tien kilometer. Die voorsprong is een goed teken. Volgens begeleider Geert Uytterhoeven zit het tempo goed. Al volgt er nog een moeilijke passage op de tocht. "Vanaf Oostende moet Marieke gedurende zes uur tegen de stroming in zwemmen. Pas als ze dat heeft doorstaan, kunnen we echt inschatten of ze zal slagen in haar opzet."

Begeleidingsboot

Vanop de begeleidingsboot geeft haar man haar om de twintig minuten eten en drinken aan met de 'feeding stick'. Marieke kwam op het idee voor de recordpoging tijdens de coronaperiode. "Alle wedstrijden die ik wilde doen, werden afgeschaft dus ben ik maar beginnen trainen voor een doel dat niet kon worden afgelast door corona." Tegelijk is de recordpoging bedoeld om de aandacht te vestigen op gelijke kansen in de sport voor iedereen. De Belgian Coast Swim is een fundraiser voor The Homestretch Foundation, een organisatie die gaat voor gelijke kansen voor vrouwen in sport, en Snowbility, een vzw die wintersporten mogelijk maakt voor mensen met een fysieke beperking. Elke donatie wordt integraal aan de vzw's geschonken. Alle andere kosten draagt Marieke Blomme zelf. Via sociale media kan iedereen de tocht van Marieke op de voet volgen.

Matthieu Bonne

Het huidige record staat op naam van Matthieu Bonne uit Bredene. Hij zwom de kustlijn in september vorig jaar helemaal af.

Bekijk ook: