Bijzonder knappe prestatie van Marieke Blomme: ze zwom de volledige kustlijn van De Panne tot Knokke-Heist af in 18 uur en 45 minuten. Ze is ook de eerste vrouw die daarin slaagt.

Marieke Blomme kwam iets voor 2 uur vorige nacht aan in Knokke-Heist, aan de Nederlandse grens. Ze was gisterenmorgen iets over 7 uur gestart in De Panne voor de zwemtocht van 67 kilometer.

Record verpulverd

Bedoeling was om de zwemtocht te doen in 18 uur en het werd uiteindelijk 18 uur en 45 minuten. Daarmee is ze vijf uur sneller dan haar voorganger Matthieu Bonne uit Bredene die in september 2020 zo'n 23 uur nodig had om de kustlijn af te zwemmen.

Bekijk hier de reportage over de start van de zwemtocht: