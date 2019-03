Maric gans seizoen out bij BCO

De Kroatische center Marin Maric heeft zich vorige week tijdens de training geblesseerd aan de elleboog. Hij zal het hele basketseizoen out zijn...

Een MRI-scan heeft aangetoond dat er zowel een ligament als een pees gescheurd is waardoor het gewricht onstabiel geworden is. Beide scheuren dienen operatief hersteld te worden met een vrij lange revalidatie en onbeschikbaarheid tot het einde van het seizoen tot gevolg.

De 2,11m grote Maric (24) was nog maar sinds september aan de slag bij BC Oostende. Hij kreeg zijn opleiding in Amerika (Northern Ilinois en De Paul University) en was vorig seizoen eventjes actief bij het Turkse Demir Insaat Buyukcekmece.