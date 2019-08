In Brugge is het gerestaureerde Mariabeeld ingezegend dat verschillende keren het slachtoffer werd van vandalisme.

Het beeld staat op het pleintje voor de Magdalenakerk aan de Stalijzerstraat. Het neogotische Mariabeeld werd in opdracht van ‘het gebuurte’ gemaakt in 1904 en stond meer dan 50 jaar in de nis boven de doorgang van de Gentpoort.

In 1956 kreeg het zijn plaats aan de nieuwe verbinding tussen het park en de Nieuwe Gentweg, die Stalijzerstraat genoemd werd. Na de restauratie is rondom het standbeeld een beperkte groenzone aangelegd, die de toegankelijkheid wat beperkt en het pleintje opfleurt.

LEES OOK: