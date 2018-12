Marelec Nieuwpoort breidt capaciteit uit

Machinebouwer Marelec in Nieuwpoort is één van onze vele succesvolle familiale KMO’s.

Bij Marelec worden hoogtechnologische portiesnijders voor vis en vlees gemaakt en nu heeft het bedrijf zijn productiehal en kantoren in oppervlakte verdubbeld. Marelec begon 35 jaar geleden met vader en zoon maar nu werken er zo’n 100 mensen die samen aan machines bouwen voor over de hele wereld. "We voeren de helft uit in Europa. De helft naar Amerika en dan een heel stuk ook naar het verre Oosten", zegt zaakvoerder Piet Rommelaere.

Marelec staat voor Maritieme Electronica en is 35 jaar geleden begonnen met systemen om de trekkracht van vislijnen te meten om de veiligheid op het schip te verhogen. Omdat de groeimarkt daar krimpt, schakelde het bedrijf over naar de voedselverwerkende industrie, met succes.