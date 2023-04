Marc zwemt 12 uur lang voor Kom Op Tegen Kanker

Marc Lambrecht zwemt een marathon van 12 uur in het zwembad in Wielsbeke. Het is een stunt om centen in te zamelen voor Kom Op Tegen Kanker. Marc is echter niet aan z’n proefstuk toe wanneer het gaat over sportieve uitdagingen. Zo fietste hij al richting Parijs en doorkruiste gans West-Vlaanderen op de fiets.

Vijf minuten rust per uur

Marc trekt vandaag van 8 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds baantjes. Per uur mag hij vijf minuten rusten. Om z’n marathon tot een goed einde te brengen laat hij zich alvast bijstaan door een ervaringsdeskundige. Coach Marieke Blomme zwom in de zomer van 2021 de hele kustlijn af.