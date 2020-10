Marc Coucke etaleert kunstcollectie

Ondernemer Marc Coucke stelt in oktober een deel van zijn kunstcollectie voor op Kunstplatform 6A in Otegem. Centraal staat de figuur Marcel Duchamp, waarvan een deel nooit vertoonde werken.

De collectie van Marc Coucke is indrukwekkend te noemen. De Belgische ondernemer bezit in totaal zo'n 500 kunstwerken van Belgische topkunstenaars. Onder andere Wim Delvoye en Panamarenko behoren tot zijn verzameling. Coucke heeft echter vooral werk van Marcel Duchamp staan, en deze stelt hij de volgende weken voor in Otegem.

Duchamp geldt als een vernieuwer en de fascinatie bij de eigenaar van RSC Anderlecht is dan ook immens. Niet voor niks heeft Coucke zo'n driehonderd werken van de kunstenaar in zijn bezit. Otegem moet een voorsmaakje zijn van het museum van moderne kunst dat hij wil oprichten in Durbuy.

Verschillende werken zullen voor het eerst publiekelijk tentoongesteld worden. "Het was niet in se voor zoiets bedoeld, maar ik betrek gewoon graag Belgen bij mijn projecten", getuigt Marc Coucke. "Leuk dat zoveel mensen ervan kunnen genieten."