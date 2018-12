Maquette voor zwevend paviljoen in Zillebeke voorgesteld

Gedurende twee jaar werd er met de inwoners van Zillebeke gebrainstormd over een kunstwerk voor het dorp. De keuze viel op het ontwerp van de Texaanse kunstenaar Brody Neuenschwander. Hij ontwierp een overdekt paviljoen dat zal dienen als ontmoetingsplaats voor de dorpsinwoners en bezoekers. In het paviljoen zullen er teksten en zinnen opgenomen worden die verwijzen naar Zillebeke.

Neuenschwander is een 60-jarige tekstkunstenaar die al sinds 1993 in Brugge woont. Hij werkt momenteel aan een kunsthistorische documentaire in opdracht van BBC, Arte en TBS.