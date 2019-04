Maori-monument staat voor het eerst recht

De houtsculptuur van 8 meter weegt 6 ton en werd gegraveerd door meester-houtsnijders, docenten en studenten van het New Zealand Maori Arts and Crafts Institute (NZMACI) uit Rotorua. Ze vervaardigden de sculptuur uit een inheemse houtsoort van meer dan 4.500 jaar oud. Het monument ontleende ook de naam 'Pohutukawa' aan de boom, die symbool staat voor een nieuw begin. De sculptuur heeft 2 kanten, die oorlog en vrede voorstellen. Vrijwilliger Freddy Declerck woonde de installatie bij. "De Nieuw-Zeelanders hebben er 4 jaar aan gewerkt. Dit monument is uniek in Europa", vertelt hij. Meester-houtsnijder James Rickard hield afgelopen weekend workshops bij het naburige Memorial Museum Passchendaele 1917. Het monument wordt op 25 april, ANZAC Day, ingehuldigd.