Mannenlichaam gevonden in de Spuikom in Oostende

In Oostende is het lichaam van een man uit het water gehaald. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht door de federale politie.

Omstreeks 17u30 werd aan de federale politie meegegeven dat er zich een lichaam bevond in het water aan de Spuikom, tussen Oostende en Bredene. Hoe de man in het water terecht is gekomen, moet nog onderzocht worden. De Federale Politie gaf wel mee dat de man al reeds overleden was toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen.

De scheepsvaartpolitie en de brandweer haalden het levensloze lichaam uit het water. Later zal het parket meer informatie vrijgeven als de precieze omstandigheden geweten zijn.