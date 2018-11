Het dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem is op zoek naar meer informatie over een geval van dierenmishandeling.

Gisterenavond kreeg de chauffeur van het dierenasiel een oproep voor een gewond katje aan de Kulak in Kortrijk. Volgens sommige studenten werd het diertje meters diep naar beneden gegooid. Intussen is een filmpje opgedoken met beelden van het incident. Daarop zijn twee mannen te horen en één te zien die het dier dus moedwillig naar beneden gooien en ze schijnen er plezier in te hebben. De politie is verwittigd, het diertje maakt het redelijk goed, maar vertoont ook oudere verwondingen.