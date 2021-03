Maneges nemen maatregelen tegen agressief paardenvirus

Bij een internationale paardenwedstrijd in het Spaanse Valencia ruim een week geleden is het dodelijk virus onder de paarden uitgebroken. Er zijn al enkele dieren aan gestorven. En intussen zijn er in meerdere landen gerelateerde uitbraken, waaronder in Frankrijk, Engeland en Duitsland. Daarom heeft de internationale paardensportfederatie nu besloten om alle lopende en aankomende evenementen af te gelasten.

Jan Volkaert, centrumverantwoordelijke Sport Vlaanderen Waregem: "Het is hier erg rustig. De 110 paarden blijven in hun bubbel, er mogen geen externe dieren meer binnen en dat tot zeker al 28 maart.”

Volgens een woordvoerster van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie KNHS betreft het een zeer besmettelijk virus. "Het virus kent meerdere varianten, de klachten kunnen variëren van milde verkoudheidsklachten tot ernstige neurologische verschijnselen. De neurologische verschijnselen kunnen overlijden tot gevolg hebben." De meeste paarden zijn tegen de ziekte gevaccineerd, maar dat biedt geen 100 procent zekerheid.