In Tielt is een twintiger zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Opvallend: hij was vooraf afgeraden om nog met de auto te rijden. Hij legde wel een negatieve ademtest af.

De man van 25 uit Meulebeke kwam naar verluidt van de Europafeesten in Tielt, en vertrok rond een uur of één.

In de Meulebeeksesteenweg reed hij aan hoge snelheid frontaal tegen een boom. De brandweer had meer dan een uur nodig om hem te bevrijden. Hij moest zwaar gewond naar het ziekenhuis, maar was niet in levensgevaar.