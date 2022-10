Man zit drie dagen naast dode vrouw, onderzoek naar schuldig verzuim

Het levenloze lichaam van een 51-jarige vrouw werd dinsdagochtend aangetroffen. Haar partner zou drie dagen naast het dode lichaam hebben gezeten.

Het slachtoffer werd dinsdagochtend aangetroffen in een appartement in Verbrand Nieuwland, in het centrum van Brugge. Volgens het parket is het nog onduidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven is gekomen. Het labo, het afstappingsteam en de wetsdokter gingen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Er zal ook nog een autopsie uitgevoerd worden om de precieze doodsoorzaak te achterhalen.

De 40-jarige vriend van het slachtoffer werd dinsdag al opgepakt voor verhoor. Het is nog niet duidelijk of de man zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Waarom hij niet eerder de hulpdiensten belden, is niet bekend. Het parket kon woensdagmiddag wel al bevestigen dat het een gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd voor onopzettelijke doding en schuldig verzuim. Van moord lijkt momenteel geen sprake te zijn.