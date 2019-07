Hij is ook al wereldrecordhouder strijken. Zo stond hij in 2016 83 uur achter de strijkplank. Hij probeerde ook het wereldrecord poolbiljart op 100 uur te brengen, maar dat mislukte.

En nu dus: 150 uur op het toilet zitten. Gewoon omdat hij het leuk vindt en omdat nooit iemand eerder een officiële gooi naar een wereldrecord wc-zitten deed.

Place to be voor al dat fraais: Filip's Place in Oostende.