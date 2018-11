Man wil met granaathulzen saxofoon maken

Daarmee wil zaakvoerder Karel Goetgebeur uit Brugge een beperkte reeks van 193 saxofoons maken. Enkele van die muziekinstrumenten veilen ze later voor het goede doel, onder meer voor de Zonnegloed in Vleteren.



Het project krijgt de naam Sax for Pax mee, verwijzend naar de Pax-Poort in Diksmuide. Op het instrument komt onder meer een gravure met een afbeelding van het monument, de IJzertoren, de Dodengang, Tyne Cot en de Menenpoort. De inleg van de toetsen, normaal van parelmoer, zullen gemaakt worden uit houten geweerkolven. Adolphe Sax en Compagnie roept particulieren, lokale besturen en bedrijven op om hun schouders te zetten onder het project.