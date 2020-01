Man werkt 7 jaar aan stadsplan van Brugge uit 16de eeuw

Binnenkort kun je in Brugge naar een nagetekende kaart van Marcus Gerards komen kijken. Verschillende reproducties van het stadplan uit 1562 hangen al jaren in vele huiskamers.

Maar dit is toch iets bijzonders: de kaart werd nagetekend door Luc Dusauchoit op 63 bladen, goed voor een formaat van 370 op 150 cm, iets groter dan het origineel.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: ‘Stad Brugge is de heer Dusauchoit zeer dankbaar voor deze mooie schenking. Opmerkelijk is dat deze versie eigenlijk ‘nauwkeuriger’ is dan het origineel. Zo zijn er waar nodig deuren, vensters en schoorstenen toegevoegd. We zullen voor deze replica een mooie plaats zoeken in een van onze stadsgebouwen, zodat ze de aandacht krijgt die ze verdient.’

Luc Dusauchoit (64) werkte 7 jaar aan deze kaart.