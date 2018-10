Man vrijgesproken voor diefstal worstenrecept

Een ex-medewerker van een salamiproducent is maandag door de correctionele rechtbank van Kortrijk vrijgesproken voor het stelen van bedrijfsgegevens.

Volgens zijn voormalige opdrachtgever heeft de man na zijn ontslag bedrijfsgegevens verzameld over de samenstelling van de worsten, maar dat is volgens de rechtbank niet bewezen.

De beklaagde werkte als retailverantwoordelijke bij Vleeswaren Ivan, een Avelgems bedrijf gespecialiseerd in biologische salami. Nadat de samenwerking na een conflict werd stopgezet, zou de beklaagde volgens zijn ex-opdrachtgever meermaals hebben ingelogd op de server van het bedrijf om gegevens over de samenstelling van de salami's naar zichzelf en zijn ex-vrouw door te mailen.

De burgerlijke partij vermoedde dat hij die info daarna aan de concurrentie zou bezorgen of zelf zou gebruiken om worsten te produceren. "Want vergis u niet", zo pleitte eerder de advocaat van de burgerlijke partij, "de markt van de salami is een zeer harde business." De verdediging meende dat de ex-vrouw hem probeerde zwart te maken. Zij zou ingelogd hebben op de server en de gegevens hebben doorgemaild.

Maandag oordeelde de strafrechter in Kortrijk dat de feiten niet bewezen zijn, en sprak de man vrij.

