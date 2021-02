Man vrijgelaten voor moordpoging: bijtende stof blijkt urine

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 45-jarige Pool vrijgelaten in het onderzoek naar een vermeende moordpoging op zijn ex-partner. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte zou in Knokke-Heist een bijtende stof in het gezicht van het slachtoffer gegooid hebben,...

Volgens het parket gaat het om feiten van intrafamiliaal geweld tussen twee voormalige partners. Donderdag zou de 45-jarige man aan de schoolpoort een bijtende stof in het gezicht van de 43-jarige vrouw gegooid hebben. Het was niet duidelijk om welke stof het precies zou gaan. Het slachtoffer liep bij het incident slechts lichte verwondingen op.

De verdachte werd vrijdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. In principe zou hij dinsdagochtend voor de Brugse raadkamer verschijnen, maar zover komt het uiteindelijk niet. Onderzoek van het gebruikte product wees immers uit dat van een bijtende stof geen sprake is. Het zou om urine gaan, zoals de Pool zelf ook onmiddellijk verklaard had. In die omstandigheden werd hij maandag al vrijgelaten door de onderzoeksrechter.