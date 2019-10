Man voor 750 euro opgelicht via tweedehandssite

Een 40-jarige man uit Nieuwpoort is voor 750 euro opgelicht via een tweedehandssite. Dat meldt politiezone Westkust. Opvallend: niet de koper werd opgelicht, maar de verkoper.

Het slachtoffer verkocht een motorhelm en werd gecontacteerd door een mogelijke koper. De man beweerde echter dat hij in het verleden slachtoffer was geweest van oplichting en dus wou hij zeker zijn van de goede intenties van de verkoper. Als bewijs van z'n goede bedoelingen moest het slachtoffer op een link klikken, 1 eurocent betalen en 2 codes ingeven via z'n bankkaartlezer. Op die manier bemachtigde de oplichter de bankgegevens van het slachtoffer en maakte hij hem zo 750 euro afhandig.

Wees alert

De politie doet een oproep om nooit op onbekende links te klikken en om zeker nooit gevoelige bankgegevens door te geven. Bent u slachtoffer? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie, verwittig uw bank en laat uw bankkaart blokkeren.