Man voert ongepaste chatgesprekken met minderjarigen

Een man uit Zwevegem is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot zeven maanden cel met uitstel voor ongepaste gesprekken met veertienjarigen via Facebook. Op de computer van zijn partner werd kinderporno gevonden. Hij kreeg drie maanden met uitstel.

"Het ging om zeer expliciete chatgesprekken via Messenger, waarbij de beklaagde aan de twee jongens vroeg om bepaalde handelingen bij zichzelf en elkaar te stellen", zei de procureur tijdens het proces. De 49-jarige beklaagde wist dat de jongens minderjarig waren, want dat hadden ze zelf gezegd. Bij een huiszoeking troffen de speurders bovendien kinderporno aan op de computer van de partner van de man.

De verdediging meende echter dat het om een list van een ex-collega ging met wie de eerste beklaagde ruzie heeft. "De jongens zochten zelf contact met mijn cliënt", zei de advocaat van de verdediging. "Hij had het moeten negeren, maar is zelf niet actief op zoek gegaan naar minderjarigen."

Vroegere baas lastiggevallen

De man moest in november vorig jaar al voor de rechtbank verschijnen door een conflict met zijn ex-werkgever. Hij kreeg toen een celstraf van tien maanden met uitstel voor valsheid in geschrifte en belaging, nadat hij zich had voorgedaan als immomakelaar en zijn vroegere baas had lastiggevallen.

Voor de chatgesprekken kreeg hij woensdag een celstraf van zeven maanden met uitstel. Zijn 41-jarige partner kreeg drie maanden met uitstel voor het bezit van kinderporno. Beiden moeten ook een boete betalen en zijn voor vijf jaar hun burgerrechten kwijt.